Первое золото с 2019 года: украинский боксер прокомментировал свою победу на чемпионате Европы

Украинский боксер Эльвин Алиев принес сборной Украины первую золотую медаль на чемпионате Европы по боксу. Уроженец Киевской области стал лучшим в весовой категории до 66 килограммов, одержав историческую победу – это первое золото для Украины на европейских первенствах с 2019 года.

В финальном поединке Алиев досрочно победил соперника из Франции. В интервью изданию "Чемпион" новоиспеченный чемпион поделился эмоциями от триумфа, вспомнил самый тяжелый бой турнира и озвучил свою главную спортивную цель.

Об эмоциях после победы и финале

По словам боксера, после чемпионской ночи у него на душе спокойствие.

Мы проделали отличную работу, достигли того, за чем приехали, поэтому со спокойствием в душе жду возвращения в Украину,

– отметил Эльвин.

Комментируя досрочное завершение финала против француза, он подчеркнул, что команда была готова к любому развитию событий, и главное для него – честная и заслуженная победа.

О самом сложном поединке на ЧЕ

Самым сложным на турнире Алиев назвал четвертьфинальный бой против опытного азербайджанца Малика Хасанова, который участвовал в Олимпийских играх.

Каждый раунд проходил со счетом 3:2, то в одну, то в другую сторону. Осознавал, что даже минимальная ошибка в поединке могла стоить мне победы, поэтому он стал для меня настолько важным и тяжелым,

– признался спортсмен.

О поздравлениях от команды Усика

Несмотря на то, что сам Александр Усик еще не успел лично поздравить боксера, Алиев уже получил приятные слова от директора его команды – Сергея Лапина.

О планах на будущее

Алиев успешно совмещает выступления в любительском и профессиональном боксе, однако главный ориентир для него сейчас четкий.

Олимпиада – это цель номер один. С Божьей помощью идем к этой цели,

– подытожил чемпион Европы.

Отметим, что на чемпионате Европы по боксу, который проходил в Софии (Болгария), сборная Украины завоевала пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. По итогам турнира украинская команда заняла шестое место в общем медальном зачете.