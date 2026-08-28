"Не знаю, что произошло": Энди Руис пожаловался на Усика из-за срыва боя

Энди Руис-младший в 2019 году сенсационно победил Энтони Джошуа, однако через несколько месяцев уступил британцу в реванше. Несмотря на то, что Руис был чемпионом мира, элитные бойцы этого весового дивизиона избегают встреч с американо-мексиканским боксером.

Среди тех, кто формально отказал Энди в поединке, оказались Тайсон Фьюри и Александр Усик. Об этом он рассказал в интервью The Ring.

Энди Руис пожаловался на Усика, Фьюри и Уайлдера

Не так давно в СМИ ходили слухи, что американец станет соперником Фьюри, который в апреле возобновил карьеру после непродолжительного перерыва. Однако промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за финансовых разногласий.

Рассказывая свою версию, Энди сказал, что получил предложение на бой с Тайсоном и принял его. В то же время спортсмен опроверг слова Уоррена о том, что он якобы требовал много денег.

По мнению Руиса, в команде Фьюри решили просто упомянуть его имя, и добавил, что то же самое сделал Усик.

Мы никогда не просили слишком много денег. Я даже не знаю, предлагали ли они мне вообще какие-то деньги. Они просто упоминали мое имя. И с Усиком то же самое, он говорил, что я мог бы быть его потенциальным соперником, но я не знаю, что произошло,

– пожаловался боец.

Он рассказал, что аналогичная ситуация сложилась с Деонтеем Уайлдером.

Я хотел драться с Уайлдером. Мы столько раз обменивались взглядами, и я не знаю, что произошло. Мы тоже должны были сразиться. Я не знаю, были ли они готовы рисковать. Не знаю, просто ли они упоминали мое имя или по какой-то причине, – сказал Руис.

Руис возвращается

Напомним, 36-летний Руис не выходил на ринг с августа 2024 года, когда в Лос-Анджелесе не смог победить Джарелла Миллера. Спортсмены завершили встречу вничью.

Свой следующий поединок он проведет 4 сентября в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Соперником Энди станет поляк Дамиан Книба.

Их поединок станет главным событием большого боксерского шоу от промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирны.