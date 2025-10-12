В ночь с 11 на 12 октября проходил большой вечер бокса в Филадельфии. Джарон Эннис впервые дрался в первом среднем весе.

Американский боксер встретился с Уисмой Лимой. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Эннис – Лима?

Бой между Джароном Эннисом и Уисмой Лимой завершился уже в первом раунде. Американец дважды отправил своего соперника в нокдаун.

Лима смог подняться. Однако рефери решил остановить бой после еще одной комбинации от Энниса – в итоге победа Энниса техническим нокаутом.

Эннис – Лима: смотрите видео

Отметим, что Джарон Эннис завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Тодия Уисма Лима впервые за свою карьеру проиграл досрочно.

Кто такой Эннис?