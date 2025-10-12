Обидчик украинца жестко нокаутировал соперника: он впервые дрался в новом весе
- Джарон Эннис одержал победу техническим нокаутом в первом раунде против Уисмы Лимы в Филадельфии.
- Эннис завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.
В ночь с 11 на 12 октября проходил большой вечер бокса в Филадельфии. Джарон Эннис впервые дрался в первом среднем весе.
Американский боксер встретился с Уисмой Лимой. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Эннис – Лима?
Бой между Джароном Эннисом и Уисмой Лимой завершился уже в первом раунде. Американец дважды отправил своего соперника в нокдаун.
Лима смог подняться. Однако рефери решил остановить бой после еще одной комбинации от Энниса – в итоге победа Энниса техническим нокаутом.
Эннис – Лима: смотрите видео
Отметим, что Джарон Эннис завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Тодия Уисма Лима впервые за свою карьеру проиграл досрочно.
Кто такой Эннис?
Джарон Эннис за свою карьеру провел 36 поединков в профессиональном ринге. На счету американского боксера 35 побед и одна ничья.
Эннис был чемпионом мира в полусреднем весе. Американец владел титулами WBA и IBF.
Джарон Эннис в 2023 и 2024 годах дважды дрался против Карена Чухаджяна. Американский боксера в обоих поединках победил украинца единогласным решением судей.