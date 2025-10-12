Укр Рус
12 жовтня, 23:07
2

Кривдник українця жорстко нокаутував суперника: він вперше бився у новій вазі

Єгор Торяник
Основні тези
  • Джарон Енніс здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді проти Уїсми Ліми у Філадельфії.
  • Енніс завоював тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.

У ніч з 11 на 12 жовтня відбувався великий вечір боксу у Філадельфії. Джарон Енніс вперше бився у першій середній вазі.

Американський боксер зустрівся з Уїсмою Лімою. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Енніс – Ліма?

Бій між Джароном Еннісом та Уїсмою Лімою завершився вже у першому раунді. Американець двічі відправив свого суперника у нокдаун.

Ліма зміг підвестися. Проте рефері вирішив зупинити бій після ще однієї комбінації від Енніса – у підсумку перемога Енніса технічним нокаутом.

Енніс – Ліма: дивіться відео

Відзначимо, що Джарон Енніс завоював тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі. Тодія Уїсма Ліма вперше за свою кар'єру програв достроково.

Хто такий Енніс?

  • Джарон Енніс за свою кар'єру провів 36 поєдинків у професійному ринзі. На рахунку американського боксеера 35 перемог та одна нічия.

  • Енніс був чемпіоном світу у напівсередній вазі. Американець володів титулами WBA та IBF.

  • Джарон Енніс у 2023 та 2024 роках двічі бився проти Карена Чухаджяна. Американський боксера у обох поєдинках переміг українця одноголосним рішенням суддів.