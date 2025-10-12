У ніч з 11 на 12 жовтня відбувався великий вечір боксу у Філадельфії. Джарон Енніс вперше бився у першій середній вазі.

Американський боксер зустрівся з Уїсмою Лімою. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Енніс – Ліма?

Бій між Джароном Еннісом та Уїсмою Лімою завершився вже у першому раунді. Американець двічі відправив свого суперника у нокдаун.

Ліма зміг підвестися. Проте рефері вирішив зупинити бій після ще однієї комбінації від Енніса – у підсумку перемога Енніса технічним нокаутом.

Енніс – Ліма: дивіться відео

Відзначимо, що Джарон Енніс завоював тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі. Тодія Уїсма Ліма вперше за свою кар'єру програв достроково.

Хто такий Енніс?