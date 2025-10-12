Кривдник українця жорстко нокаутував суперника: він вперше бився у новій вазі
- Джарон Енніс здобув перемогу технічним нокаутом у першому раунді проти Уїсми Ліми у Філадельфії.
- Енніс завоював тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі.
У ніч з 11 на 12 жовтня відбувався великий вечір боксу у Філадельфії. Джарон Енніс вперше бився у першій середній вазі.
Американський боксер зустрівся з Уїсмою Лімою. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Енніс – Ліма?
Бій між Джароном Еннісом та Уїсмою Лімою завершився вже у першому раунді. Американець двічі відправив свого суперника у нокдаун.
Ліма зміг підвестися. Проте рефері вирішив зупинити бій після ще однієї комбінації від Енніса – у підсумку перемога Енніса технічним нокаутом.
Енніс – Ліма: дивіться відео
Відзначимо, що Джарон Енніс завоював тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі. Тодія Уїсма Ліма вперше за свою кар'єру програв достроково.
Хто такий Енніс?
Джарон Енніс за свою кар'єру провів 36 поєдинків у професійному ринзі. На рахунку американського боксеера 35 перемог та одна нічия.
Енніс був чемпіоном світу у напівсередній вазі. Американець володів титулами WBA та IBF.
Джарон Енніс у 2023 та 2024 роках двічі бився проти Карена Чухаджяна. Американський боксера у обох поєдинках переміг українця одноголосним рішенням суддів.