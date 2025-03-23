Промоутер Джошуа рассказал, подерется ли боксер против скандального блогера

Недавно одиозный Джейк Пол выступил с дерзким заявлением в отношении Энтони Джошуа. Скандальный боец и блогер вызвал бывшего чемпиона мира на бой.

Однако американец хочет драться против Эй Джея в следующем году. Промоутер Эдди Хирн оценил шансы британца подраться с Полом, сообщает 24 канал со ссылкой на Matchroom Boxing.

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Будет ли драться Джошуа против Пола

Эдди Хирн подчеркнул, что бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом стоило бы провести хотя бы ради интереса. Промоутер заявил, что он единственное, в чем он разочарован, что блогер хочет драться в 2026 году.

Хирн предложил Полу провести бой против Джошуа в этом году. Спортивный функционер отметил, что Энтони согласен встретиться в ринге с Джейком.

Если ты действительно этого хочешь, давай сделаем это сейчас, а не в следующем году. Я не знаю., Да, они обсуждали это вместе. Я спросил у Эй Джея, и он мне ответил: Конечно, я готов дать ему бой,

– рассказал Хирн.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался осенью 2024 года. Тогда бывший чемпион мира уступил Даниэлю Дюбуа, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка.

Ранее Эй Джея обвинили во лжи и в "специальных травмах". Фанаты и эксперты считают, что британец намеренно избегает боев, ведь ждет возвращения Тайсона Фьюри.