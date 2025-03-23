Однак американець хоче битись проти Ей Джея у наступному році. Промоутер Едді Хірн оцінив шанси британця побитись з Полом, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.

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Чи битиметься Джошуа проти Пола

Едді Хірн підкреслив, що бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом варто було б провести хоча б заради інтересу. Промоутер заявив, що він єдине, у чому він розчарований, що блогер хоче битись у 2026 році.

Хірн запропонував Полу провести бій проти Джошуа у цьому році. Спортивний функціонер зазначив, що Ентоні згоден зустрітись у рингу із Джейком.

Якщо ти справді цього хочеш, зробімо це зараз, а не наступного року. Навіть не знаю. Так, вони обговорювали це разом. Я запитав у Ей Джея, і він мені відповів: Звісно, я готовий дати йому бій,

– розповів Хірн.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився восени 2024 року. Тоді колишній чемпіон світу поступився Даніелю Дюбуа, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше Ей Джея звинуватили у брехні та "спеціальних травмах". Фанати та експерти вважають, що британець навмисно уникає боїв, адже чекає на повернення Тайсона Ф'юрі.