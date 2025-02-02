Промоутер Джошуа назвал главную цель британского супертяжеловеса

Энтони Джошуа безусловно большая фигура в мировом боксе. Британский супертяжеловес планирует вернуться на вершину, но ему снова нужно пройти тернистый путь.

Эдди Хирн высказался относительно карьеры своего подопечного. Промоутер ЭйДжея рассказал о цели боксера на ближайшее время, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также "Если Фьюри не вернется": опытный боксер назвал соперника Джошуа

Джошуа хочет вернуть титул

Энтони Джошуа намерен вернуть титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Эдди Хирн рассказал, когда британский боксер сможет снова забрать все лавры себе.

Также промоутер отметил, что это может произойти не в поединке с Даниэлем Дюбуа. Спортивный функционер назвал другого соперника для своего подопечного.

Реванш с Даниэлем Дюбуа? Даже не реванш с Дюбуа, а титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я думаю, что Джозеф Паркер победит Дюбуа, поэтому, возможно, мы будем драться с Паркером,

– сказал Хирн.

Напомним, что бой Паркер – Дюбуа состоится 22 февраля. На кону поединка в Эр-Рияде титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.