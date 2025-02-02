Едді Хірн висловився щодо кар'єри свого підопічного. Промоутер ЕйДжея розповів про ціль боксера на найближчий час, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Джошуа хоче повернути титул

Ентоні Джошуа має наміри повернути титул чемпіона світу у надважкій вазі. Едді Хірн розповів, коли британський боксер зможе знову забрати усі лаври собі.

Також промоутер зазначив, що це може відбутись не у поєдинку з Даніелем Дюбуа. Спортивний функціонер назвав іншого суперника для свого підопічного.

Реванш з Даніелем Дюбуа? Навіть не реванш з Дюбуа, а титул чемпіона світу у надважкій вазі. Я думаю, що Джозеф Паркер переможе Дюбуа, тож, можливо, ми битимемося з Паркером,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що бій Паркер – Дюбуа відбудеться 22 лютого. На кону поєдинку в Ер-Ріяді титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.