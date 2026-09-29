"Он выбрал Усика – и вот что произошло": тренер назвал фатальную ошибку Джошуа перед боем с Фьюри

Известный британский тренер Шейн Макгиган высказался по поводу предстоящего поединка между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе – Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. По мнению специалиста, ситуация вокруг организации этого боя уже приобретает комический характер из-за многочисленных задержек со стороны промоутеров и менеджеров.

В интервью ютуб-каналу Seconds Out он также назвал своего фаворита и призвал все стороны отказаться от закулисных маневров. Он считает, что пришло время меньше обсуждать позиции таких промоутеров, как Эдди Гирн и Дэйна Уайта, и больше внимания уделять самим боксерам и их мнениям относительно возможного противостояния.

Ошибка Энтони Джошуа

Главной точкой отсчета нынешних проблем Макгиган считает решение Джошуа отказаться от отступных в 2022 году после первого поражения от Александра Усика. Тогда "Эй-Джей" мог позволить украинцу и Фьюри провести объединительный бой, но выбрал реванш.

В своем комментарии тренер эмоционально обратился непосредственно к Джошуа.

Вместо того чтобы взять отступные, он вышел на поединок с Усиком – и вот что произошло. И да, это твой последний шанс. Не упусти его,

– отметил эксперт.

Он убежден, что Фьюри сейчас жаждет этого поединка как никто другой, особенно после того, как Джошуа побывал в нокдауне в предыдущем бою.

Оценивая шансы боксеров, Макгиган отдал предпочтение "Цыганскому королю", хотя и оставил интригу.

Что касается того, кто победит, – я бы, конечно, отдал предпочтение Тайсону Фьюри. Он лучше сохранился и является более природным боксером. Но списывать "Эй-Джея" со счетов не стоит: у него всегда есть шанс панчера. Так, он стал более уязвимым, чем раньше, никогда не отличался исключительной крепостью или выносливостью, но всегда был очень опасен в атаке,

– сказал он.

Эксперт добавил, что этот поединок должен был состояться много лет назад, потому что оба боксера уже "давно прошли свой пик".

Напомним, что поединок между Джошуа и Фьюри запланирован на 11 декабря в Кардиффе на стадионе Principality Stadium.