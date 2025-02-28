Промоутер Дюбуа признался, кто может сорвать реванш с Усиком

Все больше информации появляется о возможности проведения реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Промоутер "Динамита" Фрэнк Уоррен рассказал о другом претенденте на битву с его клиентом.

Известный промоутер раскрыл некоторые карты по поводу следующего боя Даниэля Дюбуа. По словам Фрэнка Уоррена, "Динамит" может разделить ринг не только с Александром Усиком, но и Энтони Джошуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Кто может украсть реванш Усик– Дюбуа

Еще перед вечером бокса 22 февраля в Эр-Рияде была информация, что Джошуа претендует на бой против победителя противостояния Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера. Однако битвы не произошло из-за болезни британца.

Теперь промоутер Уоррен подтвердил вариант поединка против Эй Джея.

Нам нужно обдумать следующий шаг. Соперником для Дюбуа будет Александр Усик– это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира, или реванш против Энтони Джошуа. Мы решим все в течение следующей недели. Окончательное решение примет сам Дюбуа,

– заявил Уоррен.

Напомним, что Дюбуа уже выходил в ринг против Усика и Джошуа. Если в бою против последнего Даниэль нокаутировал Энтони в 5-м раунде, то противостояние против украинца "Динамит" предпочел бы забыть. Усик победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде летом 2023 года. Также их поединок запомнился ударом ниже пояса Дюбуа.

Александр Усик неоднократно заявлял, что хочет сразиться с Дюбуа. На кону их вероятного реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте., ведь Даниэль сохранил пояс IBF, несмотря на отказ от боя с Паркером. Ранее сообщалось, что возвращения украинца в ринг следует ожидать летом или осенью этого 2025 года.