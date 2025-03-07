Названы самые сексуальные боксеры мира: какое место занял Усик

Эксперты Slotozilla провели голосование за самого красивого боксера планеты. Здесь победитель, по их словам, не стал неожиданным.

Победителем подобного голосования стал британский боксер Энтони Джошуа. Эй Джей набрал 29 процентов голосов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Победа Джошуа не стала неожиданностью. Энтони торжествовал благодаря своей харизме, телосложению, стильным образам за пределами боксерского ринга и медийности в боксе.

За спиной Энтони занял позицию непобедимый украинец Александр Усик. В последние годы украинский чемпион мира отмечается хорошим вкусом в нарядах на официальных мероприятиях. Также украинец заморачивается над своими образами для выходов на ринг. Усик, несмотря на далекое от перфектного знания английского языка, всегда уверенно себя ведет на всех интервью. Александру отдали 17 процентов.

Топ-3 самых красивых боксеров планеты замкнул еще один британец Крис Юбенк. Недавно именно он отличился подлым поступком во время дуэли взглядов с Конором Бенном. Юбэнк разбил яйцо об голову будущего соперника.