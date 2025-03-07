6 марта Екатерина Усик на своем аккаунте в инстаграме поделилась с подписчиками совместными фото с прогулки. Счастливые супруги поймали первые весенние лучи солнышка, прогулявшись на свежем воздухе с младшей дочкой Марией, пишет 24 Канал.

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Семья Усиков поймала первые лучи тепла

Не так часто можно увидеть Александра Усика в соцсетях в таком стильном образе.

Семейная прогулка Усиков / Фото из инстаграма Екатерины

Напомним, что в браке Александр и Екатерина воспитывают четырех детей – Елизавету, Михаила, Кирилла и Марию. Недавно семья ярко отпраздновала 15-летие старшей дочери Елизаветы.

Отметим, что двое сыновей и Елизавета активно занимаются спортом. Не так давно Усик поделился совместной тренировкой со старшей дочерью. В семье боксера растут будущие чемпионы.