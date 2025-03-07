6 березня Катерина Усик на своєму акаунті в інстаграмі поділилась з підписниками спільними фото із прогулянки. Щасливе подружжя зловило перші весняні промені сонечка, прогулявшись на свіжому повітрі з наймолодшою донечкою Марією, пише 24 Канал.

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Сім'я Усиків зловила перші промені тепла

Не так часто можна побачити Олександра Усика у соцмережах у такому стильному образі.

Сімейна прогулянка Усиків / Фото з інстаграму Катерини

Нагадаємо, що у шлюбі Олександр та Катерина виховують чотирьох дітей – Єлизавету, Михайла, Кирила та Марію. Нещодавно сім'я яскраво відсвяткувала 15-річчя найстаршої доньки Єлизавети.

Відзначимо, що двоє синів та Єлизавета активно займаються спортом. Не так давно Усик поділився спільним тренуванням зі старшою донькою. У сім'ї боксера ростуть майбутні чемпіони.