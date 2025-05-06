Бывший чемпион мира, которого избил Усик, откровенно рассказал, почему не приехал в Украину

Энтони Джошуа рассказал, что поддерживает общение с Александром Усиком. Более того, Эй Джей намеревался посетить Украину.

Бывший чемпион мира признался, что находится в дружеских отношениях с Королем хевивейта. Британец рассказал, почему не смог приехать в Украину, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Что помешало

Энтони Джошуа хотел приехать в Украину, чтобы посмотреть, что происходит на Родине Александра Усика. Однако британский боксер не смог осуществить поездку.

Эй Джей признался, почему его план сорвался. Причиной из-за, что он не приехал в Украину, стал плотный график бывшего чемпиона мира.

Я собирался поехать в Украину и посмотреть, что там происходит, но этого не произошло. Сроки перенесли, это не совпало с моим расписанием. В этой индустрии есть люди, которые не ладят с тобой, ведь мы конкуренты. Но есть люди, с которыми ты ладишь. Я думаю, мы с ним (Усиком – 24 канал) ладим. Он классный,

– сказал Джошуа.

Напомним, что Александр Усик дважды дрался против Энтони Джошуа. В первом бою в 2021 году украинский чемпион победил британца единогласным решением судей.

Уже через год Усик во второй раз победил Эй Джея. На этот раз украинский чемпион одержал победу раздельным решением судей.