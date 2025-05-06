Колишній чемпіон світу зізнався, що перебуває у дружніх стосунках з Королем хевівейту. Британець розповів, чому не зміг приїхати в Україну, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Що стало на заваді

Ентоні Джошуа хотів приїхати в Україну, щоб подивитись, що відбувається на Батьківщині Олександра Усика. Проте британський боксер не зміг здійснити поїздку.

Ей Джей зізнався, чому його план зірвався. Причиною через, що він не приїхав в Україну, став щільний графік колишнього чемпіона світу.

Я збирався поїхати в Україну та подивитися, що там відбувається, але цього не сталося. Терміни перенесли, це не збіглося з моїм розкладом. У цій індустрії є люди, які не ладнають з тобою, адже ми конкуренти. Але є люди, з якими ти ладнаєш. Я думаю, ми з ним (Усиком – 24 канал) ладнаємо. Він класний,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився проти Ентоні Джошуа. У першому бою у 2021 році український чемпіон переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Вже за рік Усик вдруге переміг Ей Джея. Цього разу український чемпіон здобув звитягу роздільним рішенням суддів.