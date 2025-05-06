35-річний британський боксер розглядає можливість стати одним із інвесторів ФК Вотфорд, який наразі виступає у Чемпіоншипі. Для Ентоні Джошуа цей футбольний клуб є рідним, адже він народився та проживає у передмісті Лондона.

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Джошуа готовий інвестувати у футбол

Однак у цій інвестиції є один нюанс. Джошуа готовий вкластись грошима у Вотфорд, якщо команда підвищиться в АПЛ.

Якщо з'являється можливість, то я інвестую у різні активи. Намагаюсь не витрачати гроші просто так. Якщо команда вийде до АПЛ, то потрібно ще якийсь магазин організувати поряд зі стадіоном – відвідувачів буде багато. Поки що ми тільки обговорюємо це,

– відверто розповів Джошуа.

Цей план Ентоні може відкластись. Адже поточний сезон-2024/2025 Вотфорд закінчив аж на 14-му місці у турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 57 балів у 46 турах. Нагадаємо, що у другій за силою лізі Англії виступає 24 клуби.

Якщо Джошуа придбає частину акції "шершнів", то це буде вже не перша інвестиція у спорт від Ентоні. Раніше британський супертяж став одним з інвесторів команди Формули-1 Альпін.

Нагадаємо, що у поточному році Джошуа повинен повернутись у ринг. Але перед цим на Ентоні чекає невелика операція на лікті. Наразі невідомо, хто може стати наступним суперником Ей Джея. Серед Джошуа та Тайсоном Ф'юрі свого останнього суперника у кар'єрі обирає Олександр Усик.