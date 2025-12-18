Одна любовь на всю жизнь, – Джошуа обратился к украинскому народу
- Энтони Джошуа выразил поддержку украинскому народу, сказав "Одна любовь на всю жизнь".
- Джошуа серьезно настроен на бой с Джейком Полом, заявив, что может его убить.
Энтони Джошуа совсем скоро сразится с Джейком Полом. Британский боксер готовится к поединку вместе с командой Александра Усика.
Недавно "Эй Джей" обратился к украинскому народу, который его поддерживает. Он красноречиво высказался об украинцах, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.
Читайте также "Какой-то кринж": украинский нокаутер раскритиковал бой Тайсон – Мейвезер
Что Джошуа сказал украинскому народу?
Британский боксер на видео выразил поддержку украинскому народу. При этом Джошуа был в кепке с эмблемой Десантно-штурмовых войск.
Я уважаю украинский народ. Одна любовь на всю жизнь, вперед,
– сказал Джошуа.
Джошуа обратился к украинцам: смотрите видео
Напомним, что бой между Полом и Джошуа состоится в ночь с 19 на 20 декабря 2025 года. Недавно британец выступил с громким заявлением относительно поединка.
Что сказал Джошуа о бое с Полом?
Британский боксер на пресс-конференции перед боем заявил, что он максимально серьезно настроен на поединок с блогером. Кроме того, Джошуа отметил, что он убьет Пола.
"Я очень уважительный парень, воспитан в хорошей семье, но если я могу тебя убить, я тебя убью. Это то, кем я являюсь. И это работа, которую я делаю, так что поехали", – сказал британец.
Пол – Джошуа: что известно о противостоянии?
Вечер бокса состоится в Майами на арене "Kaseya Center". Спортивное шоу будет транслировать Netflix – начало прямого эфира ориентировочно в 3:00 по киевскому времени.
Поединок Пол – Джошуа имеет официальный статус, а его результат войдет в рейтинг боксеров. По регламенту бой состоится в формате восьми раундов.
Недавно появилась информация, сколько боксеры получат за поединок. Пол имеет преимущество в распределении гонораров.