Одна любовь на всю жизнь, – Джошуа обратился к украинскому народу

Энтони Джошуа совсем скоро сразится с Джейком Полом. Британский боксер готовится к поединку вместе с командой Александра Усика.

Недавно "Эй Джей" обратился к украинскому народу, который его поддерживает. Он красноречиво высказался об украинцах, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

Читайте также "Какой-то кринж": украинский нокаутер раскритиковал бой Тайсон – Мейвезер

Что Джошуа сказал украинскому народу?

Британский боксер на видео выразил поддержку украинскому народу. При этом Джошуа был в кепке с эмблемой Десантно-штурмовых войск.

Я уважаю украинский народ. Одна любовь на всю жизнь, вперед,

– сказал Джошуа.

Джошуа обратился к украинцам: смотрите видео

Напомним, что бой между Полом и Джошуа состоится в ночь с 19 на 20 декабря 2025 года. Недавно британец выступил с громким заявлением относительно поединка.

Что сказал Джошуа о бое с Полом?

Британский боксер на пресс-конференции перед боем заявил, что он максимально серьезно настроен на поединок с блогером. Кроме того, Джошуа отметил, что он убьет Пола.

"Я очень уважительный парень, воспитан в хорошей семье, но если я могу тебя убить, я тебя убью. Это то, кем я являюсь. И это работа, которую я делаю, так что поехали", – сказал британец.

Пол – Джошуа: что известно о противостоянии?