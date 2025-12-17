Александр Грицив в интервью 24 Каналу поделился впечатлениями от такого анонсированного поединка. Украинский боксер отметил разницу в параметрах Майка Тайсона и Флойда Мейвезера.

Вот это да Непобедимый украинец посягнул на титул чемпиона мира

Какой была реакция Грицива на бой Тайсон – Мейвезер?

Непобедимый боксер вспомнил предыдущий бой "Железного Майка", в котором он был безжалостно избит Джейком Полом.

Какой-то кринж. После последнего выступления Тайсона против Пола вообще не понимаю, как он будет снова драться. После стартовых раундов было жалко даже смотреть на издевательства над Майком. А Мейвезер еще и меньше в два раза Тайсона. Это для меня какой-то сюр. Сложно представить просто такое противостояние в реальности,

– сказал Грыцив.

Что Тайсон сказал о бое против Мейвезера?

59-летний американский боксер назвал дату и место проведения битвы против Флойда. По словам "Железного Майка", он выйдет на ринг весной следующего года.

"Это произойдет в марте, и это будет в Африке. Это будет невероятно, мы побьем все рекорды. Это будет одно из величайших событий в истории спорта", – заявил Тайсон в комментарии Source of Boxing.

Что известно о бое Тайсон – Мейвезер?