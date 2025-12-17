Александр Грыцив довел свою победную серию до 12-ти боев подряд в профессионалах (8 – нокаутом). Украинский боксер в эксклюзивном интервью 24 Каналу искренне поделился своими планами на будущее.

Какие планы Грицива?

Свой следующий бой Александр планирует провести весной 2026-го. Грыцив сохраняет интригу и относительно своего вероятного соперника. Боксер лишь добавил, что с каждым следующим боем он пытается драться против все более сильного оппонента.

Непобедимый нокаутер рассказал, что на конгрессе в Таиланде представители WBC Украины сказали, что благодаря победе над Радченко он поднимется на 5-е место мирового рейтинга. В таком случае, если следующий бой Грицив проведет с соперником из топ-10 или топ-15, то будет иметь право претендовать на чемпионский бой.

Во Львове мы уже выжали максимум из того, что было возможно. Плюс я уже проелся немного публике и наоборот. Думаю, что есть молодые боксеры, которые готовы занять вместо меня эту нишу, а мне уже интереснее было бы побоксировать в других местах. К примеру, на каком хорошем вечере бокса в Польше или Великобритании,

– сказал украинский боксер.

Будет ли Грыцив переходить в хевивейт?

Грицив признался, хотел бы подняться в хевивейт. Александр заявил, что такие планы есть, но пока он с командой не воплотил все свои цели в бриджервейте.

"Да, конечно, есть такие планы. Просто в настоящее время сфокусирован на этом весе. Хотим достичь чемпионского поединка, в котором одержать победу. После чего будем целиться на хевивейт", – ответил Александр.

Что известно об Александре Грициве?