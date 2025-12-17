Олександр Гриців довів свою переможну серію до 12-ти боїв поспіль у професіоналах (8 – нокаутом). Український боксер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу щиро поділився своїми планами на майбутнє.

Які плани Гриціва?

Свій наступний бій Олександр планує провести навесні 2026-го. Гриців зберігає інтригу й щодо свого ймовірного суперника. Боксер лише додав, що із кожним наступним боєм він намагається битись проти все сильнішого опонента.

Непереможний нокаутер розповів, що на конгресі у Таїланді представники WBC України сказали, що завдяки перемозі над Радченком він підійметься на 5-те місце світового рейтингу. У такому випадку, якщо наступний бій Гриців проведе із суперником із топ-10 чи топ-15, то буде мати право претендувати на чемпіонський бій.

У Львові ми вже вижали максимум із того, що було можливо. Плюс я вже проївся трохи публіці і навпаки. Думаю, що є молоді боксери, які готові зайняти замість мене цю нішу, а мені вже цікавіше було б побоксувати в інших місцях. До прикладу, на якому хорошому вечорі боксу у Польщі чи Великій Британії,

– сказав український боксер.

Чи буде Гриців переходити у хевівейт?

Гриців зізнався, чи хотів би підійнятись у хевівейт. Олександр заявив, що такі плани є, але наразі він із командою не втілив усі свої цілі у бріджервейті.

"Так, звичайно, є такі плани. Просто на цей час сфокусований на цій вазі. Хочемо досягнути чемпіонського поєдинку, у якому здобути перемогу. Після чого будемо цілитись на хевівейт", – відповів Олександр.

