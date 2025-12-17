Олександр Гриців в інтерв'ю 24 Каналу поділився враженнями від такого анонсованого двобою. Український боксер наголосив на різниці у параметрах Майка Тайсона та Флойда Мейвезера.

Оце так Непереможний українець зазіхнув на титул чемпіона світу

Якою була реакція Гриціва на бій Тайсон – Мейвезер?

Непереможний боксер пригадав попередній бій "Залізного Майка", у якому він був безжально побитий Джейком Полом.

Якийсь крінж. Після останнього виступу Тайсона проти Пола взагалі не розумію, як він буде знову битись. Після стартових раундів було шкода навіть дивитись на знущання з Майка. А Мейвезер ще й менший у два рази за Тайсона. Це для мене якийсь сюр. Складно уявити просто таке протистояння у реальності,

– сказав Гриців.

Що Тайсон сказав про бій проти Мейвезера?

59-річний американський боксер назвав дату та місце проведення битви проти Флойда. За словами "Залізного Майка", він вийде на ринг навесні наступного року.

"Це станеться в березні, і це буде в Африці. Це буде неймовірно, ми поб'ємо всі рекорди. Це буде одна з найбільших подій в історії спорту", – заявив Тайсон у коментарі Source of Boxing.

Що відомо про бій Тайсон – Мейвезер?