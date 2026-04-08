У інтерв'ю виданню The Stomping Ground Гірн детально пояснив свій вердикт. Він не погодився з оцінкою судді Філа Едвардса, який зарахував бій із рахунком 115-112.
Що сказав Гірн про бій Чісора – Вайлдер?
Едді Гірн назвав бій "веселим". У інтерв'ю для Boxing King Media він визнав, що Вайлдер провів достатньо сильний поєдинок, щоб здобути перемогу з перевагою у два-три раунди.
Це був хороший, конкурентний бій,
– зазначив Гірн.
Він додав, що Чісорі зіткнувся з великими труднощами, але переміг "правильний боєць". Вайлдер добре боксував, хоч і пропустив кілька ударів, і поступово повертав втрачену впевненість.
Він був під великим тиском, зробив кілька хороших ударів, і я вважаю, що він почав трохи набувати впевненості, бо йому не вистачало впевненості,
– ділиться Едді Гірн.
Гірн також сумнівається в результаті поєдинку.
Я не думаю, що він виграв із перевагою у три раунди – скільки там було, 115 – 112? Він добре провів кінцівку та виграв останній раунд,
– сказав проумоутер.
Як пройшов бій Чісора – Вайлдер?
- У ніч на 5 квітня 2026 року в Лондоні відбувся поєдинок у надважкій вазі між британцем Дереком Чісорою та американцем Деонтеєм Вайлдером. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Вайлдера роздільним рішенням суддів.
Для обох боксерів це був ювілейний 50-й поєдинок у професійній кар'єрі. Чісора оголосив про плани завершити кар'єру, тоді як Вайлдер налаштований повернутися на вершину, вже кинувши виклик Ентоні Джошуа та іншим перспективним суперникам.
Чісора спричинив Вайлдеру травми ребра та руки, проте суддя Марк Бейтс не застосував усіх можливих покарань за порушення правил. Попри суперечки, Британська рада з контролю боксу не планує відсторонювати рефері, повідомляє The Ring Magazine.