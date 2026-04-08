В интервью изданию The Stomping Ground Хирн подробно объяснил свой вердикт. Он не согласился с оценкой судьи Фила Эдвардса, который засчитал бой со счетом 115-112.

Что сказал Хирн о бое Чисора – Уайлдер?

Эдди Хирн назвал бой "веселым". В интервью для Boxing King Media он признал, что Уайлдер провел достаточно сильный поединок, чтобы одержать победу с преимуществом в два-три раунда.

Это был хороший, конкурентный бой,

– отметил Хирн.

Он добавил, что Чисори столкнулся с большими трудностями, но победил "правильный боец". Уайлдер хорошо боксировал, хоть и пропустил несколько ударов, и постепенно возвращал утраченную уверенность.

Он был под большим давлением, сделал несколько хороших ударов, и я считаю, что он начал немного приобретать уверенность, потому что ему не хватало уверенности,

– делится Эдди Хирн.

Хирн также сомневается в результате поединка.

Я не думаю, что он выиграл с преимуществом в три раунда – сколько там было, 115 – 112? Он хорошо провел концовку и выиграл последний раунд,

– сказал проумоутер.

Как прошел бой Чисора – Уайлдер?