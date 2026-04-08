В интервью изданию The Stomping Ground Хирн подробно объяснил свой вердикт. Он не согласился с оценкой судьи Фила Эдвардса, который засчитал бой со счетом 115-112.
Что сказал Хирн о бое Чисора – Уайлдер?
Эдди Хирн назвал бой "веселым". В интервью для Boxing King Media он признал, что Уайлдер провел достаточно сильный поединок, чтобы одержать победу с преимуществом в два-три раунда.
Это был хороший, конкурентный бой,
– отметил Хирн.
Он добавил, что Чисори столкнулся с большими трудностями, но победил "правильный боец". Уайлдер хорошо боксировал, хоть и пропустил несколько ударов, и постепенно возвращал утраченную уверенность.
Он был под большим давлением, сделал несколько хороших ударов, и я считаю, что он начал немного приобретать уверенность, потому что ему не хватало уверенности,
– делится Эдди Хирн.
Хирн также сомневается в результате поединка.
Я не думаю, что он выиграл с преимуществом в три раунда – сколько там было, 115 – 112? Он хорошо провел концовку и выиграл последний раунд,
– сказал проумоутер.
Как прошел бой Чисора – Уайлдер?
- В ночь на 5 апреля 2026 года в Лондоне состоялся поединок в супертяжелом весе между британцем Дереком Чисорой и американцем Деонтеем Уайлдером. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Уайлдера раздельным решением судей.
Для обоих боксеров это был юбилейный 50-й поединок в профессиональной карьере. Чисора объявил о планах завершить карьеру, тогда как Уайлдер настроен вернуться на вершину, уже бросив вызов Энтони Джошуа и другим перспективным соперникам.
Чисора нанес Уайлдеру травмы ребра и руки, однако судья Марк Бейтс не применил всех возможных наказаний за нарушение правил. Несмотря на споры, Британский совет по контролю бокса не планирует отстранять рефери, сообщает The Ring Magazine.