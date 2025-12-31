"Может ответить только время": промоутер рассказал о будущем Джошуа после страшного ДТП
- Энтони Джошуа попал в страшную автокатастрофу во время отпуска в Нигерии, получив травмы колена и ребер.
- Промоутер Фрэнк Уоррен выразил сомнения относительно будущей карьеры Джошуа, отметив, что его психологическое состояние может быть под угрозой.
Энтони Джошуа недавно победил Джейка Пола. После поединка британский боксер приехал в отпуск в Нигерию, где попал в страшную автокатастрофу.
Фрэнк Уоррен прокомментировал будущее "Эй Джея" на фоне моторной автокатастрофы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Mirror.
Что сказал Уоррен о будущем Джошуа?
Промоутер заявил, что это ужасный период для всех. Он надеется, что боксер вышел из ситуации без серьезных травм, но, по его мнению, с психологическим состоянием у него могут быть проблемы.
Я даже не знаю, будет ли он иметь желание снова выходить в ринг или вообще еще будет боксировать. Это то, на что может ответить только время,
– сказал Уоррен.
Отметим, что официальные сообщали о том, что Джошуа получил незначительные повреждения. Однако позже появилась информация, что боксер получил травмы, которые могут серьезно повлиять на его карьеру.
В каком состоянии Джошуа после ДТП?
Как сообщает портал GB News, источники приближенные к "Эй Джею" рассказали, что он получил травму колена и ребер. Повреждения могут сорвать британскую битву Джошуа против Фьюри.
Что известно о бое Джошуа – Фьюри?
По данным СМИ, бой между Джошуа и Фьюри должен состояться в 2026 году. Промоутер Уоррен говорил, что ориентировочная дата поединка – сентябрь следующего года.
Фьюри не против вернуться на профессиональный ринг. Британец готов снова драться, но, если получит хорошие условия по поединку.
Бой Джошуа – Фьюри возглавит вечер бокса Riyadh Season 2026. Поединок состоится в Саудовской Аравии.