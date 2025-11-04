Бывший чемпион мира может провести бой, за который получит "золотые горы"

Энтони Джошуа уже восстановился от поражения в прошлом бою и готовится к следующему поединку в профессиональном ринге. Сейчас продолжаются переговоры относительно того, с кем будет драться британский боксер.

Эй Джей может провести бой за который получит немалые средства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также Промоутер рассказал, какой бой Усика никому не нужен

С кем может подраться Джошуа?

Джейк Пол сообщил, что сейчас продолжаются переговоры относительно поединка с Энтони Джошуа. Именно американский блогер и боец может стать соперником британского боксера.

Он отметил, что бой с бывшим чемпионом мира вполне реален. В случае согласия поединок может состояться уже в следующем году.

Было бы увлекательно выйти в ринг против Энтони Джошуа после боя с Джервонтой. Принять огромный риск и вызов – драться там, где никто не верит в мои шансы на победу, – вот что меня действительно мотивирует,

– сказал Пол.

По информации GiveMeSport, Джошуа может получить космические средства за проведение боя. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что его подопечный может заработать 100 миллионов фунтов стерлингов за поединок против блогера.

Что известно о Джошуа и Поле?