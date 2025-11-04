Бывший чемпион мира может провести бой, за который получит "золотые горы"
- Энтони Джошуа ведет переговоры о возможном бое с Джейком Полом, который может состояться в следующем году.
- За поединок с Полом Джошуа может получить огромные средства.
Энтони Джошуа уже восстановился от поражения в прошлом бою и готовится к следующему поединку в профессиональном ринге. Сейчас продолжаются переговоры относительно того, с кем будет драться британский боксер.
Эй Джей может провести бой за который получит немалые средства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
С кем может подраться Джошуа?
Джейк Пол сообщил, что сейчас продолжаются переговоры относительно поединка с Энтони Джошуа. Именно американский блогер и боец может стать соперником британского боксера.
Он отметил, что бой с бывшим чемпионом мира вполне реален. В случае согласия поединок может состояться уже в следующем году.
Было бы увлекательно выйти в ринг против Энтони Джошуа после боя с Джервонтой. Принять огромный риск и вызов – драться там, где никто не верит в мои шансы на победу, – вот что меня действительно мотивирует,
– сказал Пол.
По информации GiveMeSport, Джошуа может получить космические средства за проведение боя. Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что его подопечный может заработать 100 миллионов фунтов стерлингов за поединок против блогера.
Что известно о Джошуа и Поле?
Энтони Джошуа в последний раз дрался в сентябре 2024 года. Тогда он уступил Даниэлю Дюбуа в пятом раунде, оказавшись в нокауте.
Ранее Эдди Хирн назвал сроки возвращения Эй Джея на ринг. Промоутер заявил, что его подопечный проведет бой до конца года.
До этого стало известно, что Энтони Джошуа может присоединиться к тренировочному лагерю Александра Усика. Боксер планирует таким образом успешно вернуться на ринг.
Джейк Пол готовится к бою против Джервонты Дэвиса. Поединок должен состояться 14 ноября 2025 года.