Колишній чемпіон світу може провести бій, за який отримає "золоті гори"

Ентоні Джошуа вже відновився від поразки у минулому бою та готується до наступного поєдинку у професійному ринзі. Наразі тривають перемовини щодо того, з ким битиметься британський боксер.

Ей Джей може провести бій за який отримає чималі кошти. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

З ким може побитися Джошуа?

Джейк Пол повідомив, що наразі тривають перемовини стосовно поєдинку з Ентоні Джошуа. Саме американський блогер та боєць може стати суперником британського боксера.

Він наголосив, що бій з колишнім чемпіоном світу цілком реальний. У разі згоди поєдинок може відбутися вже у наступному році.

Було б захопливо вийти в ринг проти Ентоні Джошуа після бою з Джервонтою. Прийняти величезний ризик і виклик – битися там, де ніхто не вірить у мої шанси на перемогу, – ось що мене справді мотивує,

– сказав Пол.

За інформацією GiveMeSport, Джошуа може отримати космічні кошти за проведення бою. Промоутер британця Едді Хірн заявив, що його підопічний може заробити 100 мільйонів фунтів стерлінгів за поєдинок проти блогера.

Що відомо про Джошуа та Пола?