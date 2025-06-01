Бывший чемпион мира оценил шансы Джошуа вернуться на вершину хевивейта

Энтони Джошуа постепенно готовится к возвращению в ринг. Британский боксер намерен вернуться на вершину супертяжелого дивизиона.

Карл Фроч высказался о карьере Эй Джея. Бывший чемпион мира ответил, сможет ли британец вернуть себе былую славу и стать королем хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.

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Фроч не верит в Джошуа

Карл Фроч считает, что Энтони Джошуа не сможет вернуться в когорту топовых представителей супертяжелого веса. По его мнению, у Эй Джея остался только один поединок против Тайсона Фьюри.

После чего британский боксер должен уйти на пенсию. Фроч отметил, что реванш против Усика или Дюбуа не состоится.

Я думаю, что Джошуа закончил. Честно говоря, по моему мнению, он закончился, все. И единственный потенциальный бой для него – против Фьюри. Забудьте про реванш с Усиком, про Дюбуа. Мы знаем, что произойдет, ведь уже видели это,

– сказал Фроч.

Напомним, что Энтони Джошуа в последний раз дрался осенью прошлого года. Тогда британец досрочно уступил Даниэлю Дюбуа.

Ранее сообщали, что Энтони Джошуа перенес операцию и не вернется на ринг в ближайшее время.