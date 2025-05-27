Промоутер Эдди Хирн рассказал о проведенной операции. Известный менеджер сообщил ориентировочный срок возвращения Энтони Джошуа в ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Интересно Джошуа откровенно рассказал, кого ненавидит в боксе

Когда вернется в ринг Джошуа

По словам Хирна, операция была успешной, а теперь Джошуа отбывает реабилитацию после хирургического вмешательства. Промоутер также в очередной раз напомнил, что Энтони не будет спешить проводить следующий бой, а будет ждать реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Думаю, еще около 6 недель, прежде чем он сможет снова нормально бить, и это подводит нас к поединку в сентябре, октябре или ноябре. Это дает нам возможность увидеть, что произойдет в бою Дюбуа против Усика. Это дает шанс узнать, вернется ли господин Фьюри вообще, и, возможно, что-то еще. Но он точно выйдет в ринг в этом году - и с нетерпением этого ждет,

– сказал Хирн.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года и состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

К слову. Джошуа в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда его нокаутировал Дюбуа. За своей спиной Эй Джей имеет 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях в 32-х боях.

В то же время фигурирует много информации о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри как раз ради британской битвы против Энтони Джошуа. Хотя сам "Цыганский король" отвергает вариант со своим вероятным камбэком в профессиональный ринг.