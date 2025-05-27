Промоутер Едді Хірн розповів про проведену операцію. Відомий менеджер повідомив орієнтовний термін повернення Ентоні Джошуа у ринг, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Коли повернеться у ринг Джошуа

За словами Хірна, операцію була успішною, а тепер Джошуа відбуває реабілітацію після хірургічного втручання. Промоутер також вчергове пригадав, що Ентоні не поспішатиме проводити наступний бій, а чекатиме реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Гадаю, ще близько 6 тижнів, перш ніж він зможе знову нормально бити, і це підводить нас до поєдинку у вересні, жовтні або листопаді. Це дає нам можливість побачити, що станеться в бою Дюбуа проти Усика. Це дає шанс дізнатися, чи повернеться пан Ф’юрі взагалі, і, можливо, щось іще. Але він точно вийде в ринг цього року — і з нетерпінням цього чекає,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня 2025 року та відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

До слова. Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли його нокаутував Дюбуа. За своєю спиною Ей Джей має 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках у 32-х боях.

Водночас фігурує багато інформації щодо можливого повернення у ринг Тайсона Ф'юрі якраз заради британської битви проти Ентоні Джошуа. Хоча сам "Циганський король" відкидає варіант зі своїм ймовірним камбеком у професійний ринг.