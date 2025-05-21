Ентоні Джошуа у своїй професійній кар'єрі провів 32 поєдинки, тому Ей Джею є з кого обирати. 35-річний британський боксер запевнив, що серед бійців яких він не любить фігурує ім'я Ділліан Вайта, інформує 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Кого не любить Джошуа

Джошуа не приховує, що хотів би знищити Вайта на боксерському рингу.

Я ненавиджу Ділліана Вайта, хотів би його розгромити на рингу,

– заявив Ентоні.

Пригадаємо. Джошуа бився проти Вайта 12 грудня 2015 року. Поєдинок відбувся на британській арені "O2" у Лондоні. Ентоні у 7-му раунді "вимкнув світло" Ділліану, здобувши дострокову перемогу. Тоді Ей Джей провів успішний захист поясу WBC International та Commonwealth у важкій вазі, а також завоював вакантний BBBofC у цьому ж дивізіоні. Це була 15-та поспіль перемога для Джошуа.

До слова, Джошуа у 32-х боях виграв 28 разів (25 – нокаутом), зазнавши 4-х поразок. Натомість Ділліан Вайт провів у професіоналах 33 зустрічі: 30 звитяг (20 – нокаутом) при 3-х фіаско.

Нагадаємо, що у поточному році планується повернення у профі-ринг Джошуа. В Ентоні були проблеми із ліктем. Очікується, що камбек Ей Джея у ринг відбудеться у вересні або грудні 2025-го.