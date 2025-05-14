Відомий промоутер заявив, що Ентоні Джошуа уник операції, тому потрібен тривалий відпочинок від тренувань. Наразі Ей Джей вже пройшов реабілітацію від травми та повернувся до тренувального процесу, інформує 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Хірн про відновлення та повернення Джошуа

Також Едді Хірн анонсував повернення у ринг свого підопічного.

"Джошуа продовжує відновлюватись після травми. Йому сказали відпочити 12 тижнів, адже він не хотів робити операцію. Ентоні пройшов реабілітацію та повернувся до тренувань. Відновлення тривало, лікар постійно продовжував відпочинок нашому боксеру", – сказав Хірн.

Цікаво, що промоутер заявив, що Ентоні чекає реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Цього року ви побачите Ей Джея лише один раз на рингу. Він битиметься у вересні, можливо в грудні. Ми хочемо побачити, що станеться в поєдинку Дюбуа і Усика, тоді плануватимемо наступний крок,

– додав промоутер Джошуа.

Нагадаємо, що Усик проведе реванш із Дюбуа 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Перша зустріч залишилась за українцем – технічним нокаутом у 9-му раунді у польському Вроцлаві. Після чого Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі.

Інтриги реваншу Усик – Дюбуа додає факт удару нижче пояса у 5-му раунді першого поєдинку. Цей епізод гучно обговорюється напередодні другого бою, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Натомість Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли програв нокаутом у 5-му раунді Дюбуа. 35-річний британський боксер зазнав своєї 4-ї поразки у 32-х боях при 28 перемогах (25 – нокаутом).