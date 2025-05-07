Британському супертяжу проведуть операцію на травмованому лікті. Попри це все Ентоні Джошуа не перестає планувати своє майбутнє.

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З ким хоче битись Джошуа

Нещодавно Ей Джей натякнув на бій проти Тайсона Ф'юрі, який на початку 2025-го вчергове попрощався із професійним боксом. Сталось це після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Тепер Джошуа обрав трійку пріоритетних для себе суперників, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Сподіваюся, коли-небудь бій з Тайсоном Ф'юрі все ж відбудеться. Бокс не повинен залишитись без цього бою. Однак поки що я сказав би, що цікавими були б мої поєдинки з Мартіном Баколе, Агітом Кабаєлом та Деонтеєм Вайлдером. Це те, що має спрацювати,

– сказав Джошуа.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні виходив у ринг у вересні минулого року, коли у 5-му раунді був нокаутований Даніелем Дюбуа. Для Ей Джея ця поразка стала 4-ю у професіоналах при 28 перемогах (25 – нокаутом) у 32-х боях.

Щодо бажаних суперників Джошуа, то Мартін Баколе та Агіт Кабаєл вже виходили у ринг у новому році. Баколе несподівано розписав нічию із нігерійцем Ефе Аджагба. Натомість Кабаєл у лютому 2025-го здолав китайського супертяжа Чжана Чжілея нокаутом у 6-му раунді.

Вайлдер востаннє виходив у ринг теж проти Чжілея, але влітку 2024-го, коли програв Чжану. Деонтей будує великі плани на поточний рік, але ще не отримав офіційно жодного опонента.