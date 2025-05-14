Известный промоутер заявил, что Энтони Джошуа избежал операции, поэтому нужен длительный отдых от тренировок. Сейчас Эй Джей уже прошел реабилитацию от травмы и вернулся к тренировочному процессу, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Хирн о восстановлении и возвращении Джошуа

Также Эдди Хирн анонсировал возвращение в ринг своего подопечного.

"Джошуа продолжает восстанавливаться после травмы. Ему сказали отдохнуть 12 недель, ведь он не хотел делать операцию. Энтони прошел реабилитацию и вернулся к тренировкам. Восстановление продолжалось, врач постоянно продолжал отдых нашему боксеру", – сказал Хирн.

Интересно, что промоутер заявил, что Энтони ждет реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

В этом году вы увидите Эй Джея только один раз на ринге. Он будет драться в сентябре, возможно в декабре. Мы хотим увидеть, что произойдет в поединке Дюбуа и Усика, тогда будем планировать следующий шаг,

– добавил промоутер Джошуа.

Напомним, что Усик проведет реванш с Дюбуа 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Первая встреча осталась за украинцем – техническим нокаутом в 9-м раунде в польском Вроцлаве. После чего Усик дважды победил Тайсона Фьюри.

Интриги реваншу Усик – Дюбуа добавляет факт удара ниже пояса в 5-м раунде первого поединка. Этот эпизод громко обсуждается накануне второго боя, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Зато Джошуа в последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл нокаутом в 5-м раунде Дюбуа. 35-летний британский боксер потерпел свое 4-е поражение в 32-х боях при 28 победах (25 – нокаутом).