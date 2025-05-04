Экс-чемпион мира перенесет операцию перед возвращением в ринг: что известно

Энтони Джошуа вернется на ринг в 2025 году. Однако перед этим бывшему чемпиону мира надо лечь на операционный стол.

Эй Джей рассказал, что ему нужна операция. Также британский боксер назвал примерный срок возвращения к поединкам, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Сроки восстановления Джошуа

Энтони Джошуа отметил, что совсем скоро ляжет на операционный стол. Ведь Эй Джей имеет проблемы с локтем, что требует хирургического вмешательства.

Бывший чемпион мира рассказал, что восстановление после операции продлится несколько месяцев.

Я пытаюсь привести свое тело в порядок. Мне действительно нужно сделать небольшую операцию на локте, где-то в мае. Мы согласовываем детали. Я не буду в спортзале примерно шесть-восемь недель, а потом, когда выздоровею, вернусь,

– сказал Эй Джей.

Имя следующего соперника Энтони Джошуа пока неизвестно. Британский боксер надеется на возвращение Тайсона Фьюри, чтобы провести поединок.

Напомним, что последний раз Эй Джей дрался в сентябре прошлого года. Тогда британец уступил земляку Даниэлю Дюбуа нокаутом в 5 раунде боя за звание чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.