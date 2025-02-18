Джошуа готовится к возвращению в ринг: с кем будет драться британец

Энтони Джошуа возвращается после поражения от Даниэля Дюбуа в сентябре прошлого года. Британский боксер вскоре проведет следующий поединок.

Бывший чемпион мира возобновил тренировки и готовится к возвращению в ринг. Сейчас ЭйДжей занимается в спортивном зале, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Кто станет следующим соперником Джошуа

В планы Энтони Джошуа на 2025 год входит поединок за чемпионский пояс. Однако сначала британец планирует провести рейтинговый бой, чтобы закрыть поражение от Даниэля Дюбуа.

Среди кандидатов на бой с Энтони Джошуа рассматриваются несколько именитых боксеров. А именно опытный Дерек Чисора, Диллиан Уайт, мощный Мартин Баколе и звездный Деонтей Уайлдер.

Наиболее вероятным кандидатом на бой с ЭйДжеем является Уайлдер. Несмотря на то, что звездный американец не владеет титулами, этот бой может стать финансово привлекательным.

Напомним, что Энтони Джошуа ранее хотел подраться с Тайсоном Фьюри. Однако бой сорвался из-за того, что "Цыганский король" в начале января 2025 года повесил перчатки на гвоздь и завершил боксерскую карьеру.