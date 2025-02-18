Колишній чемпіон світу відновив тренування та готується до повернення у ринг. Наразі ЕйДжей займається у спортивному залі, пише 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Хто стане наступним суперником Джошуа

У плани Ентоні Джошуа на 2025 рік входить поєдинок за чемпіонський пояс. Проте спочатку британець планує провести рейтинговий бій, аби закрити поразку від Даніеля Дюбуа.

Серед кандидатів на бій з Ентоні Джошуа розглядаються декілька іменитих боксерів. А саме досвідчений Дерек Чісора, Ділліан Вайт, потужний Мартін Баколе та зірковий Деонтей Вайлдер.

Найбільш ймовірним кандидатом на бій з ЕйДжеєм є Вайлдер. Попри те, що зірковий американець не володіє титулами, цей бій може стати фінансово привабливим.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа раніше хотів побитись з Тайсоном Ф'юрі. Проте бій зірвався через те, що "Циганський король" на початку січня 2025 року повісив рукавички на цвях та завершив боксерську кар'єру.