Джошуа заметили с новым тренером после слухов о разрыве с командой Усика

Британский боксер Энтони Джошуа, возможно, рассматривает возможность смены тренера. На фоне слухов о предстоящем поединке с Тайсоном Фьюри экс-чемпион мира в последнее время неоднократно появлялся в компании своих бывших наставников.

Новый повод для разговоров дал Фрейзер Кларк. Олимпийский призер опубликовал в инстаграме фотографию с тренировки, на которой он вместе с Джейми "TKV" Тшикевой и Джошуа находится в зале Бена Дэвисона.

Тренируется ли Джошуа с командой Усика

Как пишет Boxing King Media, именно Дэвисон в свое время работал с Джошуа, а теперь появление британского супертяжеловеса в его зале породило предположения о возможном воссоединении.

В то же время официальной информации о разрыве Джошуа с нынешней командой пока нет. Сейчас с британцем работает Егор Голуб – специалист из команды Александра Усика.

Слухи о поиске нового тренера ранее распространил Шейн Фьюри – брат бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри. По его словам, Джошуа якобы снова ищет наставника, что может повлиять и на сроки потенциального боя с Тайсоном.

Позже он уточнил, что не располагает конкретной информацией и опирается лишь на то, что видел в сети и слышал от людей.

По словам Шейна Фьюри, если Джошуа действительно остался без тренера, то провести бой с Тайсоном 20 ноября будет сложно.

Дополнительное внимание привлекает то, что в течение последних недель Джошуа также видели с другим бывшим тренером – Дерриком Джеймсом, сообщает Fight Club 24/7.

Ситуацию осложняет и критика, прозвучавшая в адрес команды Усика после последнего боя Джошуа против Кристиана Пренги в июле. Британец победил албанца нокаутом во втором раунде, однако в первые три минуты дважды побывал в нокдауне. Такой старт поединка и работа его угла вызвали немало вопросов у многих в боксе.