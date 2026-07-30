Многие эксперты обратили внимание на работу угла Джошуа, который был представлен командой Александра Усика. Британский боксер в супертяжелом весе Ричард Риакпоре в эфире Sun Boxing заявил, что "Эй-Джей" нужен переводчик для работы с украинскими специалистами.

Команда Усика паниковала во время боя Джошуа

"Когда вы стоите в углу и прошли сборы с кем-то, они говорят какие-то слова, которые означают целую кучу вещей. Они не могут выразить их на английском, но вы их понимаете. Но что, если дойдет до действительно сложной ситуации, как эта?", – сказал Риакпоре.

Британский боксер отметил, что заметил, что сам Усик и его команда паниковали во время поединка.

"Все паниковали в углу. Мы видели Усика у ринга, и он паниковал. Когда Джошуа победил, вы видели его реакцию? Облегчение. Было видно, насколько много для них значил этот бой. На кону стояло очень многое, понимаете? И это давление было заметно во всей команде. Поэтому им нужен переводчик на ринге", – заявил Ричард.

Напомним, Джошуа встретился с Пренгой в промежуточном поединке перед тем, как сразиться с Тайсоном Фьюри. Однако два нокдауна против боксера, который не входит в топ-15 рейтинга ни одной организации, поставили под вопрос предстоящий бой.

В частности, бывший чемпион мира Майрис Бриедис считает, что Джошуа лучше завершить карьеру, чтобы не рисковать собственным здоровьем.

В то же время в защиту "Эй-Джея" вступил его промоутер Эдди Гирн. Он объяснил неубедительное выступление своего клиента тем, что в декабре 2025 года боксер попал в ДТП, в котором потерял двух друзей – Сину Гами и Роберта Латца. Однако Гирн признал, что в первом раунде карьера британца могла подойти к концу.