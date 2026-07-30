Чимало експертів звернули увагу на роботу кута Джошуа, який був представлений командою Олександра Усика. Британський боксер надважкої ваги Річард Ріакпоре в ефірі Sun Boxing заявив, що "Ей-Джею" потрібен перекладач для роботи з українськими фахівцями.

Команда Усика панікувала під час бою Джошуа

"Коли ви стоїте в куті й пройшли табір з кимось, вони кажуть якісь слова, які означають цілу купу речей. Вони не можуть висловити їх англійською, але ви їх розумієте. Але що, якщо дійде до справді складної ситуації, як ця?", – сказав Ріакпоре.

Британський боксер зазначив, що помітив, як сам Усик та його команда панікували під час поєдинку.

"Усі панікували у куті. Ми бачили Усика біля рингу, і він панікував. Коли Джошуа переміг, ви бачили його реакцію? Полегшення. Було видно, наскільки багато для них означав цей бій. На кону було дуже багато, розумієте? І цей тиск був помітний у всій команді. Тож їм потрібен перекладач на рингу", – заявив Річард.

Нагадаємо, Джошуа зустрівся з Пренгою у проміжному поєдинку перед тим, як побитися з Тайсоном Ф'юрі. Проте два нокдауни проти боксера, який не входить до топ-15 рейтингу жодної організації, поставили під питання майбутній бій.

Зокрема, колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс вважає, що Джошуа краще завершити кар'єру, аби не ризикувати власним здоров'ям.

Водночас на захист "Ей-Джея" став його промоутер Едді Гірн. Він пояснив непереконливий виступ свого клієнта тим, що у грудні 2025 року боксер потрапив у ДТП, в якій втратив двох друзів Сіну Гамі та Роберта Латца. Однак Гірн визнав, що в першому раунді кар'єрі британця міг прийти кінець.