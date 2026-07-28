Боксер висловив свою думку на власному ютуб-каналі. Він проаналізував нещодавній бій Джошуа проти Крістіана Пренги, який відбувся 26 липня.

Прогноз на бій з Ітаумою та заклик завершити кар'єру

Попри те, що Джошуа здобув перемогу нокаутом у другому раунді, Брієдіс залишився шокований діями британця на старті поєдинку. Протягом першої трихвилинки Ентоні двічі опинявся у нокдаунах. Латвієць підкреслив, що ексчемпіону відверто пощастило із суперником.

Я не зрозумів, як британець побував у нокдауні у першому раунді. Ентоні виграв лише через те, що суперник був такий, що довго не витримує у рингу,

– сказав він.

Брієдіс переконаний, що зустріч із молодим боксером Мозесом Ітаумою закінчиться для Джошуа катастрофою. Він закликав оточення британця переконати його повісити рукавички на цвях.

Якщо він з Ітаумою боксуватиме, Мозес вб'є і зганьбить його. Тож дуже важливо піти вчасно. Він вже заробив купу мільйонів. Олександр Усик теж. Ось він – молодець, жодного разу не падав у нокдаун. Слава Богу, я теж боксував, жодного разу не був у нокдауні. Тому що ось це дуже важливо – зберігати своє здоров'я,

– заявив Маїріс.

Ексчемпіон додав, що близькі та тренери мають підказати Ентоні піти красиво, адже грошей від боксу йому та його дітям вистачить на все життя.

Піди як чемпіон, бо один такий бій з таким прохідним боксером може закінчитися в першому раунді. Це ганьба,

– підсумував Брієдіс.

Поєдинок проти Пренги став для Джошуа проміжним етапом. Попереду на британця чекає бій проти його співвітчизника Тайсона Ф'юрі. Проведення цієї зустрічі заплановано на кінець 2026 року.