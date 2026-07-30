Уже згодом Едді Гірн, промоутер Джошуа зізнався, що в першому раунді кар'єра боксера могла бути завершена. Але "Ей-Джей" після паузи між раундами відновив сили та нокаутував Пренгу, пише 24 Канал.

Джошуа вдруге готував з командою Усика

До повернення Джошуа була прикута особлива увага, адже перед поєдинком його готувала команда Олександра Усика. Після підготовки до зустрічі з Джейком Полом це був вже другий табір британця під їхнім керівництвом.

У мережі з'явилося чимало відео як тренер Єгор Голуб та радник Усика Сергій Лапін дають настанови британцю перед другим раундом.

Роботу українців розкритикував журналіст ESPN KnockOut, інсайдер та коментатор Хуліус Джуліаніс. Фахівець вважає, що британець міг обійтися без тренерів.

Ти не слухаєш кут, слухай; Тримайся, не падай (на канвас). Нам потрібен "вогонь", бийся". Ентоні Джошуа практично міг би обійтися без тренерів; будь-який його друг у Facebook міг би дати йому таку пораду,

– написав Джуліаніс.

Єгор Голуб прокоментував бій свого підопічного на сторінці в інстаграмі. Фахівець підкреслив характер Джошуа, який зумів повернутися у бій після складного початку.

"Не помилки визначають чемпіона. Його визначає реакція на них. Пройшло декілька миттєвостей після першого нокдауну і я глянув на секундомір: до кінця раунду залишалося 2:36. Напевно, це були найдовші дві з половиною хвилини в моєму житті. В житті "Ей-Джея", напевно, також. Але він зібрався і на характері вистояв. На кону стояло дуже багато, ми всі це розуміли тоді і розуміємо зараз", – написав тренер.

Після бою Джошуа не критикував хіба лінивий: британцю прогнозували впевнену перемогу перед його майбутнім поєдинком з Тайсоном Ф'юрі.

Проте два нокдауни проти боксера, який не входить до топ-15 рейтингу жодної організації, поставили під питання конкурентоспроможність спортсмена.

Так, колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс заявив, що британцю варто завершити кар'єру, аби не ризикувати власним здоров'ям.

Водночас Едді Гірн пояснив непереконливий виступ свого клієнта тим, що у грудні 2025 року боксер потрапив у ДТП, в якій втратив двох друзів Сіну Гамі та Роберта Латца.