"Поговорим кулаками": Джошуа бросил вызов Фьюри

Энтони Джошуа победно вернулся в профи-ринг после более чем годичного перерыва. Британский супертяжеловес встретился с Джейком Полом.

Энтони Джошуа удалось красиво в шестом раунде нокаутировать Джейка Пола. После победного боя Эй Джей не только прокомментировал свой успех, но и заговорил о британской битве с Тайсоном Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix Sports.

Стоит увидеть Как Джошуа безжалостно нокаутировал Пола: победное видео

Что сказал Джошуа после боя о битве с Фьюри?

Британский боксер похвалил боксирование Пола-младшего, который трижды поднимался с нокдауна, но после последнего рефери не позволил продолжить поединок.

Джошуа призвал уважать Пола за его настоящее мужество и за то, что он пытался его победить. В то же время Энтони сравнил себя с огнем-бойцом, который имел 15-месячный перерыв от официальных встреч.

К слову. Перед этим последний раз Джошуа выходил в ринг еще в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован земляком Даниэлем Дюбуа.

Отметим, что победа над Полом стала для Джошуа 29-й на профи-ринге (26 – нокаутом) при 4-х поражениях.

Эй Джей после победного боя затронул тему возможной битвы против Фьюри.

Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками,

– заявил Джошуа.

Бой Джошуа – Фьюри состоится?

Авторитетный журнал The Ring анонсировало возвращение Тайсона.

Сообщается, что британская битва Джошуа – Фьюри возглавит вечер бокса Riyadh Season в следующем 2026 году. Ожидается, что оба британца должны провести перед лобовой встречей еще отдельные бои. Энтони уже отбоксировал с Полом, поэтому неизвестно, состоится ли еще один его промежуточный бой перед вероятной битвой с "Цыганским королем".

Зато Тайсон неожиданно может подраться с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Как Фьюри угрожал Джошуа?

Еще перед боем с Полом Джошуа получил угрозы от Фьюри. Тайсон отметил, что получил видео, в котором Энтони сказал, что убьет его на боксерском ринге. "Цыганский король" заговорил о возрасте Эй Джея, которому уже стукнуло 36 лет.

"Вот тебе интересный факт, Энтони: бездомный, если я когда-нибудь с тобой пересекусь – вырублю тебя наглухо. Ты лузер, который возвращается после 15-месячного перерыва и поражения нокаутом. Ты великий, никчемный и безработный", – сказал Фьюри.