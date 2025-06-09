Холифилд объяснил, почему он является лучшим супертяжеловесом в истории, переплюнув кумира Усика

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд высказал свое мнение относительно лучшего супертяжеловеса в истории бокса. Холифилд объяснил, почему именно его нужно считать номером один в истории хевивейта.

62-летний бывший боксер сделал самоуверенное заявление. Эвандер Холифилд считает себя лучше другой легенды бокса Мухаммеда Али, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Почему Холифилд лучше Али

Холифилд не скрывает того факта, что не знал, что был первым боксером, который получил статус "абсолютного" чемпиона в тяжелом и супертяжелом весе до момента, пока Александр Усик этого не сделал.

Знаете, кто лучший супертяж? Это Холифилд. Я единственный четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, но вы все до сих пор говорите об Али, когда я побил его рекорд. Я был единственным четырехкратным чемпионом мира в тяжелом весе в течение 24 лет. Как можно вычеркнуть мой вклад из истории бокса? Я даже не знал, что я был первым боксером, который стал абсолютным чемпионом тяжелого и супертяжелого веса пока Усик не сделал тоже самое. Вы все постоянно говорите, что Али - лучший боксер, нет, это я. Он становился чемпионом трижды, а я – четыре раза,

– заявил Холифилд.

Отметим, что за спиной Эвандера 57 боев в профессионалах, в которых одержал 44 победы (29 – нокаутом) при 10 поражениях, 2-х ничьих и один поединок был такой, что не состоялся (против Шермана Уильямса). Последний раз Холифилд выходил в ринг еще в 2011-м, когда победил Брайана Нильсена из Дании. 7 мая того же года легенда объявил, что вешает перчатки на гвоздь.

Зато Мухаммед Али провел на профи-ринге 61 поединок: 56 побед (37 – нокаутом) и 5 поражений.