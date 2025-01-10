"Имеет мощный удар": легендарный Холифилд назвал боксера, который опаснее Тайсона

Эвандер Холифилд поделился мнением относительно современных боксеров. Легендарный супертяжеловес назвал боксера, который сейчас опаснее, чем Майк Тайсон.

Холифилд среди других боксеров отметил Джервонту Дэвиса. Он выделил качества американского спортсмена по сравнению с "Железным Майком" сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Холифилд о Дэвисе

Эвандер Холифилд оценил Джервонту Дэвиса и его преимущество над другими боксерами. Легендарный супертяж объяснил, почему считает американца опаснее. чем Майк Тайсон.

Бывший боксер отметил, что Джервонта отличный и опытный боец. Холифилд сравнил его с Пернеллом Уиттакером.

Он чем-то напоминает мне Пернелла Уиттакера. Пернелл Уиттакер был искусным боксером. Танк Дэвис – мастерский боксер, он имеет мощный удар – и у него есть то, и другое! Это делает его более опасным, чем Тайсон,

– сказал Холифилд.

Отметим, что Джервонта Дэвис стал чемпионом мира по версии WBA в легком и первом полусреднем весе. Также американец владеет титулами IBF и WBA во втором полулегком весе.