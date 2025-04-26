Фьюри сделал неоднозначный прогноз на бой звездных британцев

В субботу, 26 апреля, на Tottenham Hotspur Stadium состоится гранидозный вечер бокса, который получил название Fatal Fury: City of the Wolves. В главном поединке Крис Юбенк-младший сразится против Конора Бенна.

Тайсон Фьюри высказался относительно поединка между Юбенком-младшим и Бенном. "Цыганский король" сделал прогноз на противостояние, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также Влиятельный промоутер отреагировал на позорный поступок Юбенко-младшего на пресс-конференции

Что сказал Фьюри

Бывший британский супертяжеловес поделился ожиданиями от поединка между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном. Фьюри считает, что ключевую роль в бою сыграет весовая категория.

Если это будет первый средний вес, то победителем будет Конор Бенн. Если это будет в среднем весе, то, вероятно, Крис Юбенк-младший,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Крис Юбенк-младший в последний раз дрался в октябре прошлого года против Камила Шеремета. Британец одержал победу благодаря нокауту в седьмом раунде.

Конор Бенн в феврале 2024 года дрался с Питером Добсоном. Британский боксер одолел американца единогласным решением судей.