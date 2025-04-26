Тайсон Ф'юрі висловився стосовно поєдинку між Юбенком-молодшим та Бенном. "Циганський король" зробив прогноз на протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Що сказав Ф'юрі

Колишній британський супертяж поділився очікуваннями від поєдинку між Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном. Ф'юрі вважає, що ключову роль у бою зіграє вагова категорія.

Якщо це буде перша середня вага, то переможцем буде Конор Бенн. Якщо це буде в середній вазі, то, ймовірно, Кріс Юбенк-молодший,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Кріс Юбенк-молодший востаннє бився у жовтні минулого року проти Каміла Шеремету. Британець здобув перемогу завдяки нокауту у сьомому раунді.

Конор Бенн в лютому 2024 року бився із Пітером Добсоном. Британський боксер здолав американця одноголосним рішенням суддів.