Чемпион мира разбил яйцо об лицо соперника во время дуэли взглядов: видео подлого поступка

Во вторник, 25 февраля, состоялась пресс-конференция и дуэль взглядов накануне боя Криса Юбенка-младшего против Конора Бенна. Во время очной дуэли Юбенк-младший отметился подлым поступком в бой своего будущего соперника.

Первые секунды дуэли взглядов прошли традиционно тихо, а вот дальше Крис начал что-то говорить к Конору. Однако Бенн никак не реагировал на заявления в свою сторону. Лишь через несколько секунд дал ответ дерзкому Юбенку-джуниору, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

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Провокация от Юбенка

Юбенк решил ярко закончить свою провокацию, ударив соперника по лицу, разбив на нем яйцо. После этого поступка едва не вспыхнула драка. Охранники помешали Юбенку и Бенну подраться раньше запланированного боя.

Видео, как Юбенк разбил яйцо по лицу Бенна

Отметим, что поединок состоится 26 апреля стадионе английского футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне.

Следует добавить, что Бенн подходит к очному противостоянию с идеальной статистикой – 23 победы в 23-х боях (14 – нокаутом). Зато Юбенк-младший оформил 34 победы в 37-х проведенных встречах (25 – нокаутом) и потерпел три поражения.

В своих последних боях оба боксера одержали победы. Юбенк-младший одолел Камила Шеремету, а Конор Бенн победил американца Петера Добсона 3 февраля прошлого года.