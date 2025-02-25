Мартин Баколе без подготовки прибыл в столицу Саудовской Аравии вместо Даниэля Дюбуа, который заболел за несколько дней до вечера бокса. Уже по ходу второго раунда конголезский боксер побывал в нокауте.

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Решение Баколе было ошибкой

Хотя сам Баколе уверял, что не считает, что проиграл Джозефу Паркеру, который сохранил за собой титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Легендарный Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Мартина. Бывший абсолютный чемпион мира заверил, что никогда бы не поступил так, как это сделал Баколе, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Мартин принял этот вызов в последнюю минуту. Я бы на его месте не делал этого. Я бы не соглашался на этот бой сразу, ведь нужно время на подготовку,

– заявил Льюис.

Для 31-летнего боксера из ДР Конго это поражение от Паркера стало вторым в профессиональной карьере. Первое ему нанес американец Майкл Хантер в октябре 2018-го года. Всего за его спиной 23 проведенных боя, в которых Баколе одержал 21 победу (16 – нокаутом). Перед этим поражением Баколе выдал серию из 10 подряд победных поединков.

Анонсируется, что следующий бой Баколе может состояться уже в мае этого 2025-го года.

Зато Паркер после этой победы стал претендентом для Александра Усика. Для Джозефа недавняя легкая победа над Баколе стала 36-й в профессиональной карьере в 39-ти поединках (24 – нокаутом). Также в пассиве новозеландца три поражения.