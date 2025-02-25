Мартін Баколе без підготовки прибув у столицю Саудівської Аравії замість Даніеля Дюбуа, який захворів за декілька днів до вечора боксу. Вже по ходу другого раунду конголезький боксер побував у нокауті.

До теми Я не програв цей бій, – Баколе прокоментував ганебну поразку від Паркера

Рішення Баколе було помилкою

Хоча сам Баколе запевняв, що не вважає, що програв Джозефу Паркеру, який зберіг за собою титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Легендарний Леннокс Льюїс назвав головну причину поразки Мартіна. Колишній абсолютний чемпіон світу запевнив, що ніколи б не вчинив так, як це зробив Баколе, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Мартін прийняв цей виклик в останню хвилину. Я б на його місці не робив цього. Я б не погоджувався на цей бій одразу, адже потрібен час на підготовку,

– заявив Льюїс.

Для 31-річного боксера із ДР Конго ця поразка від Паркера стала другою у професійній кар'єрі. Першої йому завдав американець Майкл Гантер у жовтні 2018-го року. Загалом за його спиною 23 проведені бої, у яких Баколе здобув 21 перемог (16 – нокаутом). Перед цією поразкою Баколе видав серію із 10 поспіль переможних поєдинків.

Анонсується, що наступний бій Баколе може відбутись вже у травні цього 2025-го року.

Натомість Паркер після цієї перемоги став претендентом для Олександра Усика. Для Джозефа нещодавня легка перемога над Баколе стала 36-ю у професійній кар'єрі у 39-ти поєдинках (24 – нокаутом). Також у пасиві новозеландця три поразки.