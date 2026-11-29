Немецкий боксер Агит Кабаел успешно провел первую защиту полноценного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В главном поединке вечера бокса в Дюссельдорфе он победил албанца Нельсона Хису техническим нокаутом во втором раунде.

Бой состоялся в ночь на 29 ноября на арене Merkur Spiel-Arena. Поединок завершился на 2-й минуте 42-й секунде второго раунда, когда угол Хисы бросил белое полотенце и отказался от продолжения поединка, сообщает 24 Канал.

Кабаел досрочно победил Хису и защитил титул чемпиона мира WBC

С самого начала встречи Кабаел захватил инициативу и действовал первым номером, пытаясь постоянно прессинговать соперника. Хиса отвечал контратаками и пытался навязать чемпиону ближний бой. В отдельных эпизодах албанцу даже удавалось наносить точные удары.

Однако во втором раунде ситуация для претендента осложнилась. Хиса начал сигнализировать о проблемах с рукой, фактически перестал полноценно ею работать и несколько раз отходил в свой угол во время атак немца. После очередной серии ударов Кабаела команда албанского боксера решила остановить поединок.

Таким образом, 34-летний Кабаел одержал 28-ю победу на профессиональном ринге, из которых 20 – нокаутом. В свою очередь, 42-летний Хиса потерпел первое поражение в карьере. Теперь его рекорд составляет 25 побед (23 нокаутом) и 1 поражение.

Для Кабаела это была первая защита полноценного чемпионского пояса WBC. Статус чемпиона немец получил после того, как Александр Усик освободил титулы в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что этот вечер бокса стал особенным для Германии: впервые с 2015 года страна принимала поединок за чемпионский титул в супертяжелом весе. Именно здесь 11 лет назад Владимир Кличко потерпел поражение от Тайсона Фьюри и потерял свои чемпионские пояса.